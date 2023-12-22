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    Капризов признан второй звездой дня в НХЛ, Овечкин — третьей

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    НХЛ назвала трех звезд очередного игрового дня в регулярном чемпионате.

    Нэтан Маккиннон
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    Нэтан Маккиннон

    Третье звездой стал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший победную шайбу и сделавший результативную передачу в игре против «Коламбуса» (3:2 ОТ).

    Овечкин прервал 14-матчевую безголевую серию, которая стала для него антирекордной в НХЛ.

    Победный гол Александра Овечкина в матче с «Коламбусом»

    Второй звездой назвали нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова. Россиянин забил победный гол и сделал два ассиста в матче с «Монреалем» (4:3 ОТ).

    Первой звездой дня признан лидер «Колорадо» Нэтан Маккиннон. Канадец в матче с «Оттавой» (6:4) оформил первый покер в НХЛ и отметился результативной передачей.

    Покер нападающего «Колорадо» Нэтана Маккиннона в матче с «Оттавой»
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