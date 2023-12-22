Капризов признан второй звездой дня в НХЛ, Овечкин — третьей

назвала трех звезд очередного игрового дня в регулярном чемпионате.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Нэтан Маккиннон Фото: nhl.com

Третье звездой стал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший победную шайбу и сделавший результативную передачу в игре против «Коламбуса» (3:2 ОТ).

Овечкин прервал 14-матчевую безголевую серию, которая стала для него антирекордной в НХЛ.

Победный гол Александра Овечкина в матче с «Коламбусом»

Второй звездой назвали нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова. Россиянин забил победный гол и сделал два ассиста в матче с «Монреалем» (4:3 ОТ).

Первой звездой дня признан лидер «Колорадо» Нэтан Маккиннон. Канадец в матче с «Оттавой» (6:4) оформил первый покер в НХЛ и отметился результативной передачей.