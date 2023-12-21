«Нефтехимик» — «Барыс»: счет матча 3:2, обзор голов

«Нефтехимик» Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Евгений Митякин, Александр Дергачев и Кирилл Ураков, а за проигравших шайбы забросили Даниил Апальков и Энтони Камара.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Барыс» (Астана) — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
Голы: Митякин — 3 (Хлыстов, Шафигуллин), 0:22 — 1:0. Дергачев — 12 (Белозеров), 11:17 — 2:0. Апальков — 2, 26:25 — 2:1. Ураков — 2 (Сериков), 48:44 — 3:1. Камара — 7 (Оберг, Скленичка), 59:31 — 3:2Вратари: Тихомиров — Паскуале (59:11 — 59:31)Штраф: 10 — 8Броски: 23 (10+7+6) — 33 (10+11+12)
«Нефтехимик» набрал 28 очков в 41 матче и занимает 10-е место на «Востоке». «Барыс»находится на последнем, 12-м месте.
В следующей игре «Нефтехимик» на своей площадке примет московское «Динамо». «Барыс» в Астане сыграет с ХК «Сочи».