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    «Спартак» разобрался с «Торпедо»

    «Торпедо» — «Спартак»: счет матча 2:5, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Спартак
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в гостях обыграл «Торпедо» со счетом 5:2.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    На дубль Шейна Принса и голы Павла Порядина, Михаила Чайковского и Дмитрия Вишневского хозяева ответили точными бросками Михаила Орлова и Алексея Кручинина.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Спартак» (Москва) — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
    Голы: Принс — 11, 6:36 — 0:1. Орлов — 5 (Летунов), 15:04 — 1:1. Принс — 12 (Галимов), 22:44 — 1:2. Чайковски — 7 (Пашин), 36:37 — 1:3. Порядин — 19, 43:23 — 1:4. Вишневский — 6 (бол., Галимов, Бурмистров), 48:19 — 1:5. Кручинин — 13 (бол., Артамонов, Коваленко), 58:21 — 2:5Вратари: Гуска (58:21) — НиколаевШтраф: 8 — 12Броски: 27 (7+6+14) — 42 (13+18+11)

    «Спартак» возглавил таблицу Западной конференции, набрав 58 очков. «Торпедо» (51) осталось на четвертой строчке на «Западе».

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