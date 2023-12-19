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    «Северсталь» минимально победила «Локомотив»

    «Локомотив» — «Северсталь»: счет матча 0:1, обзор гола

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Северсталь
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» на выезде победила «Локомотив» со счетом 1:0.

    «Северсталь»
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    «Северсталь»

    Автором единственного гола стал Кирилл Пилипенко, который забросил 22-ю шайбу в этом сезоне и повторил рекорд Вадима Шипачева.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Северсталь» (Череповец) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
    Гол: Пилипенко — 22 (Иванцов, Ильин), 38:48 — 0:1Вратари: Исаев (57:59) — ШугаевШтраф: 6 — 8Броски: 30 (9+10+11) — 16 (6+7+3)

    «Северсталь» набрала 43 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотива» с 53 очками занимает третье место в таблице «Запада».

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