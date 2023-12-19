«Локомотив» — «Северсталь»: счет матча 0:1, обзор гола

«Северсталь» Фото: globallookpress.com
Автором единственного гола стал Кирилл Пилипенко, который забросил 22-ю шайбу в этом сезоне и повторил рекорд Вадима Шипачева.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Северсталь» (Череповец) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Пилипенко — 22 (Иванцов, Ильин), 38:48 — 0:1Вратари: Исаев (57:59) — ШугаевШтраф: 6 — 8Броски: 30 (9+10+11) — 16 (6+7+3)
«Северсталь» набрала 43 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотива» с 53 очками занимает третье место в таблице «Запада».