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    «Тампа» выиграла у «Сиэтла», Кучеров набрал три очка

    «Сиэтл» — «Тампа»: счет матча 3:4 ОТ, обзор голов

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    «Тампа» на выезде выиграла у «Сиэтла» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

    Никита Кучеров
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    Никита Кучеров

    У гостей 3 (2+1) очка записал в актив форвард Никита Кучеров. Российский нападающий забил победный гол в дополнительное время.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сиэтл» — «Тампа-Бэй» — 3:4 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Чирелли — 7 (Пербикс, Жанно), 9:28 — 0:1. Кучеров — 18 (Пойнт, Хагель), 19:16 — 0:2. Бьоркстранд — 8 (Толванен, Борген), 29:52 — 1:2. Олексяк — 2 (Эберле), 32:23 — 2:2. Маккэн — 13 (бол., Данн, Эберле), 40:14 — 3:2. Пол — 9 (Чирелли, Кучеров), 47:09 — 3:3. Кучеров — 19 (Хагель, Раддиш), 63:12 — 3:4Вратари: Грубауэр (Даккорд, 40:00) — ВасилевскийШтраф: 6 — 12Броски: 29 (4+15+7+3) — 30 (14+9+6+1)

    «Тампа» набрала 31 очко и находится на 8-й строчке в таблице Восточной конференции.

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    «Сиэтл» потерпел седьмое поражение кряду и занимает 12-е место на «Западе».

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