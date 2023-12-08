Гендиректор «Динамо» о 1500 очков Овечкина в НХЛ: Блестящий результат, который покоряется немногим

Генеральный директор московскоговысказался о достижении форварда, который набрал 1500 очков в НХЛ.

«Очень рады, что Саша достиг такой значимой отметки. Будем называть вещи своими именами. Сезон для него складывается непросто. Новый тренер, травмы партнёров, всё это создает дополнительные преграды в погоне за главным рекордом. Но сколько раз уже такое было? И каждый раз он находил способы переломить неудачную полосу и выйти на свой прежний уровень.

1500 очков в НХЛ — блестящий результат, который покоряется немногим. Мы живём в эпоху величайшего спортсмена современности. Внимательно следим за его играми и переживаем всей динамовской семьей. Уверен, у него всё получится», — сказал Сушко Чемпионату.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 23 матча за «Вашингтон», забил 5 голов и сделал 10 голевых передач.

Форвард был признан 3-ей звездой матча «Вашингтон» — «Даллас». Овечкин отметился голевой передачей.