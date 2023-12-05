ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арман ЦарукянЦарукян — главная угроза для Махачева. Арман деклассировал Дариуша и ворвался в топ-5
  • 19:46
    • «Автомобилист» победил по буллитам СКА
    Все новости спорта

    «Торпедо» победило в гостях «Ладу»

    «Лада» — «Торпедо»: счет матча 2:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Торпедо
    В матче регулярного чемпионата КХЛ тольяттинская «Лада» на своем льду уступила нижегородскому «Торпедо» со счетом 2:4.

    Автор дубля Алексей Кручинин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Автор дубля Алексей Кручинин

    Голы в составе хозяев забили Сергей Шумаков и Евгений Грошев.

    За «Торпедо» дубль сделал Алексей Кручинин, еще по шайбе на счету Максима Летунова и Богдана Конюшкова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лада» (Тольятти) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)
    Голы: Шумаков — 8 (Фисенко, Солянников), 0:11 — 1:0. Летунов — 19 (бол., Атанасов, Кручинин), 14:39 — 1:1. Грошев — 3 (Червоненко), 17:49 — 2:1. Кручинин — 11 (Атанасов), 36:22 — 2:2. Конюшков — 4 (Виноградов), 49:51 — 2:3. Кручинин — 12 (Коваленко, Атанасов), 55:11 — 2:4Вратари: Трушков — ГускаБроски: 16 (4+9+3) — 33 (13+10+10)Штраф: 8 — 6

    «Торпедо» занимает 4-е место на «Западе» с 49 очками. «Лада» (48) идет пятой в Восточной конференции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Лутон» победную серию «Арсенала»?
  • «Лутон Таун» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • «Гладбах» снова нокаутирует «Вольфсбург»?
  • «Боруссия» М — «Вольфсбург». Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
  • Покончит ли «Вулверхэмптон» с поражениями?
  • «Вулверхэмптон» — «Бернли». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 5 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.52
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Марсель — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Андрач — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч Крузейро — Палмейрас
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие