«Лада» — «Торпедо»: счет матча 2:4, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛ тольяттинскаяна своем льду уступила нижегородскомусо счетом 2:4.

Голы в составе хозяев забили Сергей Шумаков и Евгений Грошев.

За «Торпедо» дубль сделал Алексей Кручинин, еще по шайбе на счету Максима Летунова и Богдана Конюшкова.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Лада» (Тольятти) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:4 (2:1, 0:1, 0:2) Голы: Шумаков — 8 (Фисенко, Солянников), 0:11 — 1:0. Летунов — 19 (бол., Атанасов, Кручинин), 14:39 — 1:1. Грошев — 3 (Червоненко), 17:49 — 2:1. Кручинин — 11 (Атанасов), 36:22 — 2:2. Конюшков — 4 (Виноградов), 49:51 — 2:3. Кручинин — 12 (Коваленко, Атанасов), 55:11 — 2:4Вратари: Трушков — ГускаБроски: 16 (4+9+3) — 33 (13+10+10)Штраф: 8 — 6

«Торпедо» занимает 4-е место на «Западе» с 49 очками. «Лада» (48) идет пятой в Восточной конференции.