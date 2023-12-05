«Куньлунь» — «Сочи»: счет матча 5:4, обзор голов

Подошел к концу еще один матч регулярного чемпионата КХЛ.у себя дома смог переигратьсо счетом 5:4 с учетом овертайма.

В составе хозяев отличились Люк Локхарт, Дойл Сомерби, Паркер Фу, Остин Вон.

За «Сочи» забивали Антон Сагадев, Ильдар Шиксатдаров, Амир Галеев.

В овертайме решающую шайбу забросил Брендон Йип.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь РС» (Пекин) — «Сочи» (Сочи) — 5:4 ОТ (2:1, 2:2, 0:1, 1:0) Голы: Сагадеев — 2 (Тянулин, Гараев), 5:29 — 0:1. Локхарт — 8 (бол., Вонг, Броссо), 15:43 — 1:1. Сомерби — 2 (П. Фу, Мойл), 19:55 — 2:1. П. Фу — 6 (Кэмпбелл), 21:28 — 3:1. Шиксатдаров — 2 (Хафизов, Арт.А. Волков), 25:50 — 3:2. Вон — 3 (Сомерби), 27:56 — 4:2. Гараев — 7 (бол., Тянулин, Рассказов), 36:06 — 4:3. Шиксатдаров — 3, 54:12 — 4:4. Йип — 8, 63:09 — 5:4Вратари: Смит — БердинБроски: 32 (13+11+6+2) — 39 (9+14+13+3)Штраф: 12 — 6

«Куньлунь» в следующем туре дома примет «Трактор». «Сочи» отправится в гости к московскому «Спартаку».