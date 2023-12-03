«Трактор» — ЦСКА: счет матча 3:1, обзор голов

Подошел к концу матч регулярного чемпионата КХЛ между челябинскими московским. Победу в нем одержали хозяева со счетом 3:1.

Уже на третьей минуте Максим Шабанов реализовал большинство и вывел «Трактор» вперед.

Но спустя минуту ЦСКА смог отыграться. Шайбу забросил молодой Кирилл Долженков.

«Трактор» повел снова лишь в конце второго периода, когда Сергей Телегин завершил отличную комбинацию.

Точку в матче поставил Владимир Ткачев в середине третьей 20-минутки.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» (Челябинск) — ЦСКА (Москва) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) Голы: Шабанов — 15 (бол., Телегин, Ткачев), 2:46 — 1:0. Долженков — 2 (Мингачев, Барабоша), 4:13 — 1:1. Телегин — 4 (Карпухин, Шабанов), 32:57 — 2:1. Ткачев — 9 (Шабанов, Юртайкин), 47:25 — 3:1Вратари: Подскребалин — ШарыченковБроски: 29 (8+15+6) — 31 (12+5+14)Штраф: 4 — 6

ЦСКА идет на шестом месте в Западной конференции с 42 очками. «Трактор» (44) занимает ту же позицию, но на «Востоке».