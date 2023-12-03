1-й таймЛиверпуль — ФулхэмОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»«Ливерпуль» — «Фулхэм». Онлайн
  • 17:10
    • «ПСЖ» в меньшинстве уверенно обыграл «Гавр»
  • 15:56
    • ЦСКА благодаря голам Чалова и Мендеса победил «Ростов»
  • 15:41
    • «Локомотив» и «Зенит» назвали стартовые составы
  • 11:59
    • «Сочи» объявил об увольнении Точилина с поста главного тренера
  • 17:19
    • «Трактор» уверенно победил ЦСКА
    Все новости спорта

    «Трактор» уверенно победил ЦСКА

    «Трактор» — ЦСКА: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор ЦСКА
    Подошел к концу матч регулярного чемпионата КХЛ между челябинским «Трактором» и московским ЦСКА. Победу в нем одержали хозяева со счетом 3:1.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Уже на третьей минуте Максим Шабанов реализовал большинство и вывел «Трактор» вперед.

    Но спустя минуту ЦСКА смог отыграться. Шайбу забросил молодой Кирилл Долженков.

    «Трактор» повел снова лишь в конце второго периода, когда Сергей Телегин завершил отличную комбинацию.

    Точку в матче поставил Владимир Ткачев в середине третьей 20-минутки.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — ЦСКА (Москва) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Шабанов — 15 (бол., Телегин, Ткачев), 2:46 — 1:0. Долженков — 2 (Мингачев, Барабоша), 4:13 — 1:1. Телегин — 4 (Карпухин, Шабанов), 32:57 — 2:1. Ткачев — 9 (Шабанов, Юртайкин), 47:25 — 3:1Вратари: Подскребалин — ШарыченковБроски: 29 (8+15+6) — 31 (12+5+14)Штраф: 4 — 6

    ЦСКА идет на шестом месте в Западной конференции с 42 очками. «Трактор» (44) занимает ту же позицию, но на «Востоке».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Легко «Манчестер Сити» не будет
  • «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Барселона» и «Атлетико» поделят очки?!
  • «Барселона» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Что ждет «Зенит» в Москве?
  • «Локомотив» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.26
  • Экспресс дня 3 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Локомотив — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Ахмат — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Краснодар — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Байер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие