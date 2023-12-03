«Северсталь» — «Барыс»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

Голы в составе хозяев забивали Илья Иванцов и Кирилл Пилипенко.
За «Северсталь» отличились Энтони Камара, Михаил Рахманов. В овертайме победную шайбу забросил Евгений Рымарев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Барыс» (Астана) — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Камара — 4 (Оберг), 7:13 — 0:1. Иванцов — 6 (бол., Буренов, Скоренов), 13:45 — 1:1. Пилипенко — 21 (Лишка, Аймурзин), 22:51 — 2:1. Рахманов — 3 (мен.), 31:35 — 2:2. Рымарев — 1 (Муратов, Шестаков), 62:39 — 2:3Вратари: Шостак — ШутовБроски: 9 (16+14+8+1) — 12 (6+4+1+1)Штраф: 4 — 10
«Северсталь» идет на седьмом месте на «Западе» с 38 очками. «Барыс» (31) — 11-й на «Востоке».