Игнатьев: Нам эти два очка нужны, как воздух

Главный тренерпрокомментировал победу над(5:3).

«Мне игра наша очень понравилась. Было хорошее движение. Мне понравился первый период — и не из-за счёта, а из-за игры. Сегодня сработало большинство. Мы готовились, знали, что "Спартак" здорово играет в меньшинстве. Нам эти два очка нужны, как воздух. В конце парни внесли немного интриги. Видимо, решили порадовать и болельщиков "Спартака", которые проделали путь из Москвы в Мытищи», — приводит слова Игнатьева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

У «Спартака» осталось 51 очко, он делит лидерство на «Западе» с «Динамо». Китайский клуб вышел на девятое место с 31 очком.