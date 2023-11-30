Мамбеталиев: Использовали моменты, большинство начало проявляться

Исполняющий обязанности главного тренерапрокомментировал победу над(5:2).

«Сегодня ребята хорошо играли, дисциплинированно самое главное. Использовали моменты, большинство начало проявляться. Играли все три периода с хорошим настроем и настроением.

Сегодня в первом звене были чисто казахстанские игроки, это посыл легионерам? На данный момент это звено — лидер, в каждой игре забивают поэтому и выходят. Как легионеры отреагировали? Нормально, они также получают игровое время.

Когда травмированные вернутся? Данияр, вроде, выздоравливает, начинает кататься. У ЛаБейта что-то со спиной было, не тренировался вчера, но в поездку готов ехать, вроде. У Гуркова отравление, планировали поставить на игру», — цитирует Мамбеталиева sports.kz.

Казахстанский клуб набрал 29 очков и идет 12-м в таблице Восточной конференции. «Металлург» (54) лидирует в таблице «Востока».

В следующем матче «Барыс» сыграет на выезде с «Северсталью» 3 декабря, а «Магнитка» в этот же день примет СКА.