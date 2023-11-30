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    «Барыс» на своем льду одолел «Металлург»

    «Барыс» — «Металлург»: счет матча 5:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Металлург Мг
    «Барыс» на своем льду победил магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2.

    «Барыс»
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    «Барыс»

    «Барыс» прервал 11-матчевую победную серию «Магнитки», которая началась 31 октября.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Астана) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
    Голы: Шестаков — 6 (бол., Муратов, Савицкий), 11:01 — 1:0. Апальков — 1 (бол., Оберг, Нургалиев), 21:20 — 2:0. Силантьев — 2 (Я. Хабаров, Минулин), 28:33 — 2:1. Нургалиев — 2 (Апальков, Хенкель), 35:32 — 3:1. Омирбеков — 2 (Ножье, Оберг), 42:15 — 4:1. Бекетаев — 4 (мен., п.в.), 49:26 — 5:1. Михайлис — 11 (Юров, Орехов), 54:15 — 5:2Вратари: Шутов — Набоков (49:04 — 49:26)Штраф: 4 — 10Броски: 29 (11+10+8) — 35 (10+9+16)

    Казахстанский клуб набрал 29 очков и идет 12-м в таблице Восточной конференции. «Металлург» (54) лидирует в таблице «Востока».

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    В следующем матче «Барыс» сыграет на выезде с «Северсталью» 3 декабря, а «Магнитка» в этот же день примет СКА.

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