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    Немировски: Сложно было ребятам, первый раз в сезоне так играли

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    Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал домашнее поражение от «Северстали» (1:2).

    Дэвид Немировски
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    Дэвид Немировски

    «Вторая игра подряд. Ребята очень старались, бились. Где-то, может быть, устали, но третий период очень хорошо двигались. Моменты были, чтобы сравнять счёт. Сейчас игра через день опять, нужно восстановиться после последних игр. И готовиться на "Адмирал".

    Сыграли два матча без пауз? Я не против двух игр подряд. На разные бывают игры: то слишком много игр, а потом две подряд. Но все команды сталкиваются с этим. Сложно было ребятам, первый раз в сезоне так играли. Но, несмотря на это, они показали характер и бились.

    Доволен ли игрой Худобина? Да. Он уверенно сыграл, много помогает, подсказывает во время игры партнёрам.

    После прохода Михалёва команда по-другому заиграла? Да. Он в атаке сильно помогает, хорошо видит поле.

    В первом периоде было подавляющее преимущество у соперника? Соперник играет почти как "Торпедо", много двигают шайбу. Мы в первом периоде очень медленно двигали шайбу, начали неудачно. Потом начали двигать её вперёд и играть по-другому. Думаю, они почувствовали это, потом поверили и пошли дальше», — цитирует Немировски «Чемпионат».

    «Северсталь» после 36 матчей занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ. «Сибирь» после 37 игр идет восьмой на «Востоке».

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