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    Федоров: Знаю, что Федотов не успокоится, пока не сыграет так, как хочет

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    Главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров после домашнего поражения от ярославского «Локомотива» (2:3) высказался о ситуации с вратарем Иваном Федотовым.

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Могу сказать, что мы ничего не ждем. С Иваном мы работаем, он делает огромнейшие шаги в улучшении своей игры. Мы знаем, когда он будет тем Иваном, которого все помнят.

    Сейчас нелегкая ситуация, но пацаны терпят и это главное. Команда прекрасно понимает, через что Иван прошел за последний год. Пока есть трудности в восстановлении его игровой формы, но не скажу, что они фундаментальные или непонятные для нас.

    Я знаю, что он стремится быть хорошим вратарем. Задержка произошла, мы это пережили. Иван трудится в поте лица. Я знаю, что он не успокоится, пока не сыграет так, как он хочет. У него есть всё, чтобы быть тем, кем он желает и может», — приводит слова Федорова «Матч ТВ».

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    • В августе Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Федотова с 1 сентября до конца 2023 года за то, что он подписал контракт с ЦСКА при действующем соглашении с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз». В этом сезоне он провел 20 матчей и пропустил 44 шайбы при 91,2% отраженных бросков.

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