Федоров: Знаю, что Федотов не успокоится, пока не сыграет так, как хочет

Главный тренер московского ЦСКАпосле домашнего поражения от ярославского «Локомотива» (2:3) высказался о ситуации с вратарем

«Могу сказать, что мы ничего не ждем. С Иваном мы работаем, он делает огромнейшие шаги в улучшении своей игры. Мы знаем, когда он будет тем Иваном, которого все помнят.

Сейчас нелегкая ситуация, но пацаны терпят и это главное. Команда прекрасно понимает, через что Иван прошел за последний год. Пока есть трудности в восстановлении его игровой формы, но не скажу, что они фундаментальные или непонятные для нас.

Я знаю, что он стремится быть хорошим вратарем. Задержка произошла, мы это пережили. Иван трудится в поте лица. Я знаю, что он не успокоится, пока не сыграет так, как он хочет. У него есть всё, чтобы быть тем, кем он желает и может», — приводит слова Федорова «Матч ТВ».

В августе Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Федотова с 1 сентября до конца 2023 года за то, что он подписал контракт с ЦСКА при действующем соглашении с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз». В этом сезоне он провел 20 матчей и пропустил 44 шайбы при 91,2% отраженных бросков.