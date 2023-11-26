Тамбиев о поражении «Адмирала»: Молодцы, что с 0:2 отыгрались, но немного не дотерпели в концовке

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(4:5 Б).

«Немного проспали начало, соперник этим воспользовался. После таймаута команда преобразилась, и пошёл обоюдоострый хоккей. Молодцы, что с 0:2 отыгрались, повели в счёте, но немного не дотерпели в концовке. Буллиты в этом сезоне у нас не идут.

Честно говоря, разочаровало меня, как мы бросаем буллиты. А так команда боролась, забила 4 гола. Могу отметить, что "Северсталь" очень креативная команда в атаке. Нам не всегда было легко с ними, но ребята достойно выглядели. Буллитная серия смазала концовку, я так скажу», — приводит слова Тамбиева официальный сайт КХЛ.

После поражения от «Северстали» «Адмирал» занимает последнее 12-е место в таблице Востока с 25-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Тамбиева сыграют с «Амуром» 28-го ноября.