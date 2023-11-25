«Сибирь» — «Нефтехимик»: счет матча 3:1, обзор голов

ХК «Сибирь» Фото: globallookpress.com
У сибирской команды дубль оформил Энди Андреофф. Еще один гол забил Артем Михеев.
У «Нефтехимика» ворота соперника поразил Александр Дергачев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Голы: Михеев — 4 (мен.), 13:32 — 1:0. Дергачев — 10 (Сетдиков, Белозеров), 18:53 — 1:1. Андреофф — 7 (Морозов), 50:39 — 2:1. Андреофф — 8 (п.в., Прохоркин, Бутузов), 59:09 — 3:1Вратари: Красоткин (53:47 — 54:02) — Тихомиров (57:25 — 59:09)Штраф: 10 — 4Броски: 17 (4+5+8) — 32 (17+10+5)
«Сибирь» набрала 37 очков и идет восьмой в Восточной конференции КХЛ.
«Нефтехимик» (34) находится на 10-м месте на «Востоке».