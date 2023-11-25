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    Гол и передача Панарина помогли «Нью-Йорк Ренджерс» обыграть «Бостон»

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Бостон»: счет матча 7:4, обзор голов

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    «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Бостон» (7:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

    «Нью-Йорк Рейнджерс»
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    «Нью-Йорк Рейнджерс»

    В составе хозяев дублем отметился нападающий Крис Крайдер, а по голу записали на свой счет Ник Бонино, Джимми Веси, К'Андре Миллер, Тайлер Питлик и Артемий Панарин.

    К слову, российский форвард набрал 2 (1+1) очка за этот матч, занимая 7-е место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона в НХЛ. За 19 матчей Панарин набрал 28 (11+17) очков.

    У «Бостона» 2 шайбы забросил Чарли Койл, а по голу записали на свой счет Морган Гики и Давид Пастрняк.

    НХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Бостон» 7:4 (3:2, 2:1, 2:1).
    Голы: Бонино — 1, 05:58 — 1:0. Крайдер — 12 (бол. Трошек, Густафссон), 10:56 — 2:0. Койл — 6 (Фредерик, Ван Римсдайк), 13:50 — 2:1. Гики — 2 (Лауко, Форборт), 14:14 — 2:2. Крайдер — 13 (мен. Труба), 18:41 — 3:2. Пастрняк — 13 (бол. Заха), 20:26 — 3:3. Веси — 4 (Трошек, Панарин), 36:37 — 4:3. Миллер — 2 (Зибанежад, Крайдер), 39:36 — 5:3. Питлик — 1 (Веси, Гудроу), 41:26 — 6:3. Койл — 7 (Ван Римсдайк, Гики), 42:29 — 6:4. Панарин — 11 (Шнайдер, Джонс), 44:38 — 7:4Вратари: Куик — УллмаркБроски: 40 (12+11+17) — 31 (10+12+9)Штраф: 6 — 6

    После этого матча «Нью-Йорк Рейнджерс» занимает 1-е место на Востоке с 31-м баллом в активе. «Бостон» — на 2-й позиции с тем же количеством очков.

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