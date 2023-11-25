1-й таймНьюкасл — ЧелсиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ньюкасл»«Ньюкасл» — «Челси». Онлайн
  • 18:02
    • «Барселона» сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче Примеры
  • 17:32
    • «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» не выявили сильнейшего
  • 17:20
    • «Зенит» всухую разгромил «Сочи» в матче РПЛ
  • 16:58
    • «Металлург» справился со «Спартаком» в матче лидеров КХЛ
  • 16:42
    • ЦСКА — «Динамо»: стартовые составы команд
    Все новости спорта

    Браташ о поражении «Лады»: Рады, что добыли очко в тяжелом матче, где было немного шансов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Автомобилист
    Главный тренер «Лады» Олег Браташ высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:3 ОТ).

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Мы рады любым очкам, которые удаётся завоевать. Двоякое чувство, как и после прошлой игры. Рады, что добыли очко в тяжелом матче, где было немного шансов, если смотреть правде в глаза, но слишком легко отдали второе. Тем не менее, не всё так плохо.

    Оверперформанс в начале сезона? Ой-ой, вы не ругайтесь, я таких слов не понимаю, по-русски. Переходит ли команда к регрессии к среднему? А вы по-русски говорить умеете, русскими словами? У нас никаких очков не ожидается, мы в каждой игре выходим с одной целью — победить», — цитирует Браташа Чемпионат.

  • «Металлург» Мг — лидер Востока, «Спартак» отдаляется от московского «Динамо», девять побед «Авангарда»
  • КХЛ 2023/24: обзор 11-й игровой недели
  • 20/11/2023

    • После поражения от «Автомобилиста» тольяттинцы занимают 3-е место в таблице Востока с 46-ю очками в активе. В следующем матче «Лада» сыграет с «Ак Барсом» 28-го ноября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто окажется победителем в столичном дерби?
  • ЦСКА — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Дортмундцы выиграют битву двух «Боруссий»
  • «Боруссия» Д — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Командам не удастся выявить сильнейшего
  • «Ньюкасл» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 3.47
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.19
  • Экспресс дня 25 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  3.47
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Балтика — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  3.40
  • Прогноз на матч Аталанта — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Милан — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кадис — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Урал — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие