Браташ о поражении «Лады»: Рады, что добыли очко в тяжелом матче, где было немного шансов

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(2:3 ОТ).

«Мы рады любым очкам, которые удаётся завоевать. Двоякое чувство, как и после прошлой игры. Рады, что добыли очко в тяжелом матче, где было немного шансов, если смотреть правде в глаза, но слишком легко отдали второе. Тем не менее, не всё так плохо.

Оверперформанс в начале сезона? Ой-ой, вы не ругайтесь, я таких слов не понимаю, по-русски. Переходит ли команда к регрессии к среднему? А вы по-русски говорить умеете, русскими словами? У нас никаких очков не ожидается, мы в каждой игре выходим с одной целью — победить», — цитирует Браташа Чемпионат.

После поражения от «Автомобилиста» тольяттинцы занимают 3-е место в таблице Востока с 46-ю очками в активе. В следующем матче «Лада» сыграет с «Ак Барсом» 28-го ноября.