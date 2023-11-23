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    Мамбеталиев: Ребята — молодцы, отдались полностью игре

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    Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев подвёл итог победного матча с «Нефтехимиком» (4:3 ОТ).

    Галым Мамбеталиев
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    Галым Мамбеталиев

    «Игра была такая равная. Могли выиграть в основное время, но недотерпели, пропустили, хорошо, что выиграли в овертайме. Настраивались на игру, разбирали соперника. Хороший соперник, набрал ход поэтому всегда интересно и хорошо обыграть такого соперника, почувствовать уверенность. Ребята — молодцы, отдались полностью игре.

    Сегодня не было ЛаБейта, Червены, Барбера? Червены заболел. Барбер и ЛаБейта решили пока на игру их не выставлять — неважно сыграли в поездке.

    Сегодня один гол "привез" Скленичка, нет мысли сыграть вообще без легионеров? Нет, у нас защитников нет.

    Бояркин хорошо сыграл на Континентальном Кубке, нет ли идеи включить его? В принципе, будем рассматривать, посмотрим. Есть у нас тренер по вратарям, как он скажет. Если он будет готов на сто процентов, можно его попробовать.

    Как сегодня Энтони Камара? Он понял свои ошибки, разбирали и сказали, что играть надо на команду, свое "я" надо оставить в стороне и выкладываться.

    По ходу матча соперники сравнивали счет, что помешало выиграть в основное время? Думаю, концентрации. Ребята старались, соперник тоже хотел забить. Ошибаются все. Хотелось бы не допускать таких ошибок, а именно после забитого гола сыграть строго. И говорили, и рассказывали, и требовали, но почему-то пока не доходит», — цитирует Мамбеталиева sports.kz.

    «Барыс» остался на 11-м месте на «Западе» с 27 очками. «Нефтехимик» набрал на семь очков больше и идет на девятой строчке.

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