Билялетдинов: Стараемся, но результат плачевный, который не устраивает нас

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды от(0:1).

«Я считаю, что сегодня достаточно было моментов, особенно в первом периоде, и при игре пять на пять, и в большинстве могли забить. Не хватило нам гола в концовке, хотя продолжали играть. Важный момент — удаление, после которого пропустили шайбу. Потом старались переломить ход матча, но не удалось. Ребята стараются, пока сложный период у нас, но мы должны эту ситуацию переломить. Стараемся, но результат плачевный, который не устраивает нас.

Видимо, я где-то недорабатываю. В атаке не хватает хладнокровия, а в завершении надо быть более спокойным. Беспокоит реализация в большинстве, мы не равнодушны, хотим исправить ситуацию, ребята общаются, мы общаемся. Тренируем большинство, меньшинство, не хватает такого правильного решения, опять же, хладнокровия. Видим, что ребята стараются. Может, даже чрезмерно. Агрессия должна быть в игре, без этого нельзя, за шайбу нужно бороться, когда без шайбы. Райан Барберо? Это вопрос к генеральному менеджеру», — цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

«Ак Барс» проиграл третий матч подряд и шестой матч в последних семи играх.