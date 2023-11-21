«Нефтехимик» — «Салават Юлаев»: счет матча 3:2, обзор голов

«Салават Юлаев» Фото: globallookpress.com
За нижнекамский клуб 3 (1+2) очка набрал Булат Шафигуллин, а Илья Хохлов отметился дублем.
У команды из Уфы отличились Александр Хмелевски и Никита Зоркин. Николя Мелош сделал два ассиста.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Голы: Хохлов — 4 (бол., Шафигуллин, Брюквин), 19:59 — 1:0. Шафигуллин — 7 (Клок), 20:32 — 2:0. Хохлов — 5 (бол., Шафигуллин), 22:21 — 3:0. Хмелевский — 16 (бол., Алалыкин, Мелош), 24:46 — 3:1. Зоркин — 3 (Кузьмин, Мелош), 44:23 — 3:2Вратари: Тихомиров — Ежов (Самонов, 22:21, 58:22)Штраф: 8 — 8Броски: 18 (10+4+4) — 36 (13+9+14)
«Нефтехимик» набрал 33 очка и идет 8-м в таблице Восточной конференции.
«Салават Юлаев» (39) находится на 7-й позиции.