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    «Нефтехимик» одолел «Салават Юлаев»

    «Нефтехимик» — «Салават Юлаев»: счет матча 3:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Салават Юлаев
    «Нефтехимик» на своем льду одолел «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    За нижнекамский клуб 3 (1+2) очка набрал Булат Шафигуллин, а Илья Хохлов отметился дублем.

    У команды из Уфы отличились Александр Хмелевски и Никита Зоркин. Николя Мелош сделал два ассиста.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
    Голы: Хохлов — 4 (бол., Шафигуллин, Брюквин), 19:59 — 1:0. Шафигуллин — 7 (Клок), 20:32 — 2:0. Хохлов — 5 (бол., Шафигуллин), 22:21 — 3:0. Хмелевский — 16 (бол., Алалыкин, Мелош), 24:46 — 3:1. Зоркин — 3 (Кузьмин, Мелош), 44:23 — 3:2Вратари: Тихомиров — Ежов (Самонов, 22:21, 58:22)Штраф: 8 — 8Броски: 18 (10+4+4) — 36 (13+9+14)

    «Нефтехимик» набрал 33 очка и идет 8-м в таблице Восточной конференции.

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    «Салават Юлаев» (39) находится на 7-й позиции.

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