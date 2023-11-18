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    «Куньлунь» в овертайме обыграл «Сибирь»

    «Куньлунь» — «Сибирь»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Сибирь
    .Lead «Куньлунь» одержал победу над «Сибирью» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Куньлунь»
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    «Куньлунь»

    В основное время матча команды обменялись голами. В составе «Куньлуня» отличились Кайл Вуд и Тайлер Вон, а у «Сибири» дублем отметился Сергей Дубакин.

    В овертайме сильнее оказался «Куньлунь». Победный гол на счету Брэндона Ипа.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Куньлунь» — «Спартак» 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0).
    Голы: Вуд — 5 (Фу, Сомерби), 19:19 — 1:0. Дубакин — 3 (Ефремов, Назаров), 25:47 — 1:1. Дубакин — 4 (Гордеев), 29:27 — 1:2. Вон — 4 (Челиос, Броссо), 41:43 — 2:2. Ип — 7 (Спроул), 61:02 — 3:2Вратари: Джурасик — КрасоткинБроски: 38 (11+15+9+3) — 30 (7+13+9+1)Штраф: 4 — 10

    После этого матча «Куньлунь» занимает последнее 11-е место в таблице Запада с 27-ю очками в активе. «Сибирь» — на 8-й позиции Востока (33 балла).

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