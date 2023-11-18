ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнНе все сразу. Как требл «Манчестер Сити» оставил Холанна без Евро-2024
  • 22:36
    • Медведев: Верю, что я способен выиграть «Большой шлем» в следующем сезоне
  • 22:06
    • Хорватия всухую обыграла Латвию в матче отбора на Евро-2024
  • 19:49
    • СКА переиграл «Локомотив», «Торпедо» оказалось сильнее «Динамо»
  • 19:24
    • Медведев проиграл Синнеру в полуфинале Итогового турнира ATP
  • 19:15
    • Гол Хмелевского обеспечил «Салавату Юлаеву» победу в дерби с «Ак Барсом»
    Все новости спорта

    Билялетдинов о поражении «Ак Барса»: Не хватило агрессии в зоне атаки

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Салават Юлаев
    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаева» (0:1).

    Зинэтула Билялетдинов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Зинэтула Билялетдинов

    «Сложно победить без заброшенных шайб. Не хватило агрессии у ворот соперника, острых моментов, чтобы забить. Были возможности в большинстве, но оно не сработало. Достойно и надёжно сыграли ребята в меньшинстве.

    Не хватило сегодня эмоций? Не хватило агрессии в зоне атаки. Ребята старались, играли правильно, но надо забивать.

    Доволен ли движением команды после игры с "Динамо"? Не могу сказать, что мы плохо выглядели по движению. Да, у соперника есть быстрые игроки, но в целом мы не уступали», — цитирует Билялетдинов пресс-служба «Ак Барса».

  • «Динамо» Минск — в первой пятерке Запада, «Авангард» — третий на Востоке, беспроигрышная серия «Лады»
  • КХЛ 2023/24: обзор десятой игровой недели
  • 13/11/2023

    • После этого матча казанская команда занимает 4-е место в таблице Востока с 40 очками в активе. В следующем матче «Ак Барс» сыграет с «Динамо» 21-го ноября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Джокович накажет Алькараса в полуфинале Итогового турнира?
  • Алькарас — Джокович. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Сумеют ли сербы разгромить болгар?
  • Сербия — Болгария. Прогноз и ставки
  • 2.92
    •
  • Испания и Грузия забьют друг другу
  • Испания — Грузия. Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 18 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Алькарас — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Сербия — Болгария
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Испания — Грузия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.40
  • Прогноз на матч Израиль — Румыния
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.80
  • Прогноз на матч Локомотив (легенды) — ЦСКА (легенды)
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Белоруссия U21 — Хорватия U21
  • Футбол
  • Послезавтра в 13:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Словакия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бельгия — Азербайджан
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие