Билялетдинов о поражении «Ак Барса»: Не хватило агрессии в зоне атаки

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(0:1).

«Сложно победить без заброшенных шайб. Не хватило агрессии у ворот соперника, острых моментов, чтобы забить. Были возможности в большинстве, но оно не сработало. Достойно и надёжно сыграли ребята в меньшинстве.

Не хватило сегодня эмоций? Не хватило агрессии в зоне атаки. Ребята старались, играли правильно, но надо забивать.

Доволен ли движением команды после игры с "Динамо"? Не могу сказать, что мы плохо выглядели по движению. Да, у соперника есть быстрые игроки, но в целом мы не уступали», — цитирует Билялетдинов пресс-служба «Ак Барса».

После этого матча казанская команда занимает 4-е место в таблице Востока с 40 очками в активе. В следующем матче «Ак Барс» сыграет с «Динамо» 21-го ноября.