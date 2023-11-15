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    Кокорев: Все как-то нервничают в команде

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Сочи
    Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал поражение от «Витязя» (1:3).

    Дмитрий Кокорев
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    Дмитрий Кокорев

    «К сожалению, опять проиграли. Не могу сказать, что мы не хотели или не настраивались. Но какая-то сейчас у нас пока такая история, нервозность. Мы не можем отдать точную передачу, все как-то нервничают в команде. Мы серьёзно поговорили после этой игры. Надо всем успокоиться и вспомнить, как мы играли до этого — и, думаю, всё получится. К сожалению, очень мало болельщиков стало ходить, и это мы тоже понимаем и знаем. И очень переживаем за это, поэтому будем исправляться», — приводит слова Кокорева сайт КХЛ.

    После этого матча «Витязь» остался на последнем, 11-м месте в таблице Западной конференции (24 очка), «Сочи» занимает 9-ю строчку на Западе (26 баллов).

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