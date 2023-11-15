Кокорев: Все как-то нервничают в команде

Главный тренерпрокомментировал поражение от(1:3).

«К сожалению, опять проиграли. Не могу сказать, что мы не хотели или не настраивались. Но какая-то сейчас у нас пока такая история, нервозность. Мы не можем отдать точную передачу, все как-то нервничают в команде. Мы серьёзно поговорили после этой игры. Надо всем успокоиться и вспомнить, как мы играли до этого — и, думаю, всё получится. К сожалению, очень мало болельщиков стало ходить, и это мы тоже понимаем и знаем. И очень переживаем за это, поэтому будем исправляться», — приводит слова Кокорева сайт КХЛ.

После этого матча «Витязь» остался на последнем, 11-м месте в таблице Западной конференции (24 очка), «Сочи» занимает 9-ю строчку на Западе (26 баллов).