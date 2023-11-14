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    Ковальчук: Уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Бывший форвард клубов НХЛ Илья Ковальчук высказался об игре нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в нынешнем сезоне.

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    «Думаю, на него не влияют разговоры о том, что обязательно надо побить рекорд. Саша такой хоккеист, что он может за пять игр забить 10 голов. И все будут говорить по-другому. Команда идет в зоне плей-офф, у них есть свои проблемы.

    Тоже перестройка, но Саша свои очки набирает, как капитан ведет команду за собой, не вижу никакой проблемы. Уверен, что он побьет рекорд», — передает слова Ковальчука Sport24.

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