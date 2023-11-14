Ковальчук: Уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

«Думаю, на него не влияют разговоры о том, что обязательно надо побить рекорд. Саша такой хоккеист, что он может за пять игр забить 10 голов. И все будут говорить по-другому. Команда идет в зоне плей-офф, у них есть свои проблемы.
Тоже перестройка, но Саша свои очки набирает, как капитан ведет команду за собой, не вижу никакой проблемы. Уверен, что он побьет рекорд», — передает слова Ковальчука Sport24.
В нынешнем сезоне Овечкин провел 13 матчей за «Вашингтон», забил 4 гола и сделал 7 голевых передач.