Ковальчук: Уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Бывший форвард клубов НХЛвысказался об игре нападающегов нынешнем сезоне.

«Думаю, на него не влияют разговоры о том, что обязательно надо побить рекорд. Саша такой хоккеист, что он может за пять игр забить 10 голов. И все будут говорить по-другому. Команда идет в зоне плей-офф, у них есть свои проблемы.

Тоже перестройка, но Саша свои очки набирает, как капитан ведет команду за собой, не вижу никакой проблемы. Уверен, что он побьет рекорд», — передает слова Ковальчука Sport24.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 13 матчей за «Вашингтон», забил 4 гола и сделал 7 голевых передач.