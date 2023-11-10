«Динамо» Минск — «Сочи»: счет матча 6:2, обзор голов

уверенно обыгралов матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:2.

Уже к середине второго тайма дружина Дмитрия Квартальнова вела четыре шайбы и спокойно довела матч до уверенной победы.

Заброшенными шайбами в составе «бело-голубых» отметились Сэм Анас (дубль), Вячеслав Основин, Егор Бориков, Ник Меркли, Иван Игнатенко.

За «Сочи» отметились Глеб Корягин, Артур Тянулин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Минск) — «Сочи» — 6:2 (2:0, 3:2, 1:0) Голы: Основин — 1 (Кодола), 12:24 — 1:0. Бориков — 1, 17:43 — 2:0. Меркли — 1 (бол., Пинчук, Энас), 23:14 — 3:0. Энас — 1 (бол., Хэмилтон, Меркли), 24:54 — 4:0. Корягин — 1 (Мичков, Тянулин), 27:03 — 4:1. Тянулин — 1 (Ибрагимов, Третьяк), 30:11 — 4:2. Энас — 2 (Кодола, Хэмилтон), 31:19 — 5:2. Игнатенко — 1 (Ковгореня, Дерябин), 41:35 — 6:2Вратари: Фергюсон — Третьяк (Богданов, 31:19)Броски: 43 (11+19+13) — 35 (11+10+14)Штраф: 12 — 8

Теперь у «Динамо» стало 32 очка, оно идет на пятом месте в Западной конференции. «Сочи» остался на девятой позиции с 26 баллами.