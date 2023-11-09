Жамнов: Стараемся делать всё, чтобы у «Спартака» не было спадов

Главный тренер «Спартака»рассказал о текущем состоянии команды.

«Сезон у всех тяжелый. Как все любят сейчас говорить, будет спад, и когда он будет, посмотрим, я пока этого не знаю.

Пока все у нас нормально: у нас есть и сильный медицинский корпус, и тренер по физподготовке. Мы постоянно смотрим за состоянием ребят, за их физическим и функциональным состоянием, проверяем на все нюансы.

Стараемся следить, чтобы команда была в тонусе и этих спадов было как можно меньше и, возможно, их вообще не было», — приводит слова Жамнова ТАСС.

«Спартак» набрал 40 очков в 28 матчах и занимает второе место в Западной конференции.