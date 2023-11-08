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    «Куньлунь» неожиданно обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

    «Динамо» Мск — «Куньлунь»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

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    «Куньлунь» в овертайме обыграл московское «Динамо» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Куньлунь»
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    «Куньлунь»

    Команды забросили по 2 шайбы в основное время матча. В составе «бело-голубых» отличились Седрик Пакетт и Владислав Михайлов.

    У «Куньлуня» голы записали на свой счет Девин Броссо и Люк Локхарт.

    Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказались «драконы». Победную шайбу забросил Брэндон Макмиллан в большинстве.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Динамо» Мск — «Куньлунь» 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1).
    Голы: Пакетт — 7 (бол. Уил, Гусев), 17:58 — 1:0. Броссо — 13 (Вонг), 19:30 — 1:1. Михайлов — 4 (Ильенко), 27:59 — 2:1. Локхарт — 5 (Меркли), 28:59 — 2:2. Макмиллан — 3 (бол. Вонг, Пулккинен), 62:17 — 2:3Вратари: Моторыгин — ДжурасикБроски: 49 (16+14+18+1) — 31 (8+15+6+2)Штраф: 6 — 8

    После этого матча «Куньлунь» занимает 10-е место в таблице Запада с 23 очками в активе. Московское «Динамо» — на 1-й позиции (42 балла).

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