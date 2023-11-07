«Салават Юлаев» — «Сочи»: счет матча 3:1, обзор голов

«Салават Юлаев» Фото: globallookpress.com
На дубль Егора Сучкова и гол Александра Шарова гости ответили точным броском Данилы Галенюка.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сочи» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Шаров — 6 (бол., Мелош, Ливо), 14:12 — 1:0. Сучков — 4 (Ефремов), 27:04 — 2:0. Сучков — 5, 41:26 — 3:0. Галенюк — 4 (Хуснутдинов, Тянулин), 45:50 — 3:1Вратари: Самонов — Бердин (58:57)Штраф: 4 — 8Броски: 27 (9+11+7) — 16 (5+5+6)
«Салават Юлаев» занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Сочи» идет девятым на «Западе».
В следующей встрече «Салават Юлаев» сыграет дома с «Локомотивом» 12 ноября. «Сочи» отправится в гости к минскому «Динамо» 9 ноября.