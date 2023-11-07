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    «Салават Юлаев» разобрался с «Сочи»

    «Салават Юлаев» — «Сочи»: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Сочи
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» дома обыграл «Сочи» со счетом 3:1.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    На дубль Егора Сучкова и гол Александра Шарова гости ответили точным броском Данилы Галенюка.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Сочи» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Шаров — 6 (бол., Мелош, Ливо), 14:12 — 1:0. Сучков — 4 (Ефремов), 27:04 — 2:0. Сучков — 5, 41:26 — 3:0. Галенюк — 4 (Хуснутдинов, Тянулин), 45:50 — 3:1Вратари: Самонов — Бердин (58:57)Штраф: 4 — 8Броски: 27 (9+11+7) — 16 (5+5+6)

    «Салават Юлаев» занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Сочи» идет девятым на «Западе».

    В следующей встрече «Салават Юлаев» сыграет дома с «Локомотивом» 12 ноября. «Сочи» отправится в гости к минскому «Динамо» 9 ноября.

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