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    Заварухин: Подарили очки сопернику

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    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал результат встречи с «Сибирью» (2:3 ОТ).

    Николай Заварухин
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    Николай Заварухин

    «Идеальный первый период по содержанию и голам. Могли забить ещё больше, но не реализовали моменты. Потеря концентрации во втором периоде: думали, что вся игра будет идти так гладко, но надо 60 минут иметь концентрацию в каждом моменте. В овертайме не забили выход "в ноль", ни одного буллита, будем работать над этим компонентом. Можно сказать, подарили очки сопернику.

    Просели во втором периоде? У нас было шесть игр через день, плюс из 21 вбрасывания выиграли лишь 3, соперник поэтому владел шайбой больше. Но нельзя сказать, что моментов не было, Да Коста имел выход "2 в 1", но не забиваешь ты — забивают тебе.

    Проблемы на буллитах? Будем тренировать, дали уже всем ребятам бить, при свободном времени на тренировках будем заниматься этим, как и работе над реализацией. Возвращение Эберта в роли седьмого защитника? Планы постепенно возвращать его, он долго не тренировался и не играл, если всё будет нормально, то игровое время будет повышаться», — цитирует Заварухина пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Сибирь» занимает 9-е место на Востоке (29 баллов). «Автомобилист» — на 4-й позиции (34).

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