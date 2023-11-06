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    Московское «Динамо» на выезде одолело «Витязь»

    «Витязь» — «Динамо» Москва: счет матча 1:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Динамо
    В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на выезде обыграло «Витязь» со счетом 3:1.

    «Динамо»
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    «Динамо»

    За победителей забивали Никита Гусев, Егор Петухов и Павел Кудрявцев. За хозяев отличился Владислав Валенцов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Московская область) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
    Голы: Валенцов — 1 (Васильев, Савчик), 19:06 — 1:0. Гусев — 10 (бол., Уил, Пыленков), 39:58 — 1:1. Петухов — 4 (Миронов), 55:00 — 1:2. Кудрявцев — 5 (п.в., Рашевский), 59:14 — 1:3Вратари: Дорожко (58:50 — 59:14) — КоноваловШтраф: 6 — 10Броски: 28 (9+13+6) — 29 (13+7+9)

    «Динамо» лидирует в Западной конференции после 27 матчей. «Витязь» после 27 игр идет последним на «Западе».

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