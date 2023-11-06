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    «Северсталь» в серии буллитов выиграла у «Куньлуня»

    «Куньлунь» — «Северсталь»: счет матча 3:4 Б, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Куньлунь Ред Стар
    «Северсталь» в гостях одолела «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

    «Северсталь»
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    «Северсталь»

    Победный буллит забросил Никита Коростелев.

    В основное время в составе «Куньлуня» дублем отметился Тему Пуллкинен. Еще одну шайбу забросил Спенсер Фу.

    У гостей голы забили Михаил Ильин, Егор Степанов и Кирилл Пилипенко.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь РС» (Пекин) — «Северсталь» (Череповец) — 3:4 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Пулккинен — 2 (Макмиллан, Родуолд), 2:00 — 1:0. Ильин — 6 (Барберио, Пилипенко), 17:02 — 1:1. Пулккинен — 3 (бол., Йип, Макмиллан), 26:42 — 2:1. С. Фу — 3 (Меркли, П. Фу), 28:03 — 3:1. Степанов — 5 (бол., Ярош, Пилипенко), 39:59 — 3:2. Пилипенко — 10 (Аймурзин), 57:06 — 3:3Победный буллит: КоростелевВратари: Смит — ШостакШтраф: 10 — 18Броски: 32 (12+14+6+0) — 45 (13+13+18+1)

    «Северсталь» одолела «Куньлунь» во второй раз за два дня — 5 ноября череповчане победили в основное время (2:1).

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    После 26 матчей «Северсталь» (30 очков) идет шестой в Западной конференции. «Куньлунь» (21) находится на предпоследнем месте после 30 встреч.

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