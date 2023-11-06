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    «Салават Юлаев» не смог отыграть 4 шайбы в матче с «Нефтехимиком»

    «Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: счет матча 3:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Салават Юлаев
    «Нефтехимик» одержал гостевую победу над «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Нефтехимик»
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    «Нефтехимик»

    Сначала нижнекамцы повели со счетом 4:0. Отличились Данил Шерстобитов, Владимир Брюквин, Наиль Якупов и Александр Дергачев.

    За 11 минут до конца 3-го периода «Салават Юлаев» активизировался, забросив 3 шайбы. Голы записали на свой счет Николя Мелош, Егор Сучков и Джош Ливо. Матч так и закончился минимальной победой «Нефтехимика» со счетом 4:3.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Салават Юлаев» — «Нефтехимик» 3:4 (0:3, 0:0, 3:1).
    Голы: Шерстобитов — 2 (Скориков, Попов), 09:37 — 0:1. Брюквин — 5 (Соколов), 18:36 — 0:2. Якупов — 5 (Митякин), 19:54 — 0:3. Дергачев — 8 (бол. Сетдиков, Белозеров), 46:51 — 0:4. Мелош — 1 (Сучков), 49:09 — 1:4. Сучков — 3 (Башкиров, Кузьмин), 50:31 — 2:4. Ливо — 3 (Хмелевски), 50:49 — 3:4Вратари: Ежов 00:00 — 20:00 (Самонов 20:00 — 58:42) — ДолгановБроски: 31 (7+13+11) — 27 (9+7+11)Штраф: 8 — 8

    «Нефтехимик» занимает 8-е место в таблице Востока с 29-ю очками в активе. «Салават Юлаев» — на 5-й позиции (33).

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