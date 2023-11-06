Гусев стал лучшим нападающим прошедшей недели в КХЛ

КХЛ опубликовала список лучших хоккеистов прошедшей игровой недели

Константин Шостак из «Северстали» стал лучшим голкипером. За прошлую неделю вратарь одержал 3 победы из 3-х, отразил 95,89% бросков при коэффициенте надежности 1.01.

Лучшим защитником недели был признан Дамир Шарипзянов из «Авангарда». Игрок обороны провел 3 матча, забил 4 гола и сделал голевую передачу при показателе полезности «+6». В одном из матчей Шарипзянов сделал хет-трик.

Никита Гусев из московского «Динамо» стал лучшим нападающим прошедшей недели. Форвард набрал 7 (2+5) очков в 3-х матчах при показателе полезности «+6». Две шайбы Гусева оказались победными.

Лучшим новичком недели стал защитник минского «Динамо» Никита Смирнов. Игрок провел 3 матча, забил гол и сделал голевую передачу. Смирнов заблокировал 5 бросков и совершил один силовой прием.