«Металлург» — «Динамо» Минск: счет матча 5:1, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛдома обыграл минскоесо счетом 5:1.

За «магнитку» дублем за хозяев отметился Павел Акользин, еще по голу на счету Робина Пресса, Егора Коробкина и Александра Петунина. Единственный точный бросок минчан совершил Никита Смирнов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Минск) — 5:1 (1:0, 4:1, 0:0) Голы: Пресс — 3 (Карпов, Зернов), 4:08 — 1:0. Смирнов — 1 (Кодола), 23:56 — 1:1. Акользин — 9 (Зернов, Карпов), 27:12 — 2:1. Коробкин — 7 (Кошелев), 31:33 — 3:1. Петунин — 6 (бол., Джонсон, Пресс), 34:31 — 4:1. Акользин — 10, 36:23 — 5:1Вратари: Набоков — Колосов (Вельмакин, 36:23, 58:29 — 58:49)Штраф: 10 — 12Броски: 27 (15+11+1) — 35 (13+11+11)

«Металлург» лидирует в Восточной конференции КХЛ. «Динамо» после 24 игр идет шестым на «Западе».