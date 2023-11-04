ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрэнсис НганнуБой с Фьюри — только начало. Нганну заинтересовал Джошуа и других топовых боксеров
  • 17:30
    • Гол Бруну Фернандеша на 90+1-й минуте обеспечил «МЮ» победу в матче с «Фулхэмом»
  • 17:12
    • «Металлург» разобрался с минским «Динамо»
    Все новости спорта

    «Металлург» разобрался с минским «Динамо»

    «Металлург» — «Динамо» Минск: счет матча 5:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Динамо Минск
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» дома обыграл минское «Динамо» со счетом 5:1.

    «Металлург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Металлург»

    За «магнитку» дублем за хозяев отметился Павел Акользин, еще по голу на счету Робина Пресса, Егора Коробкина и Александра Петунина. Единственный точный бросок минчан совершил Никита Смирнов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Минск) — 5:1 (1:0, 4:1, 0:0)
    Голы: Пресс — 3 (Карпов, Зернов), 4:08 — 1:0. Смирнов — 1 (Кодола), 23:56 — 1:1. Акользин — 9 (Зернов, Карпов), 27:12 — 2:1. Коробкин — 7 (Кошелев), 31:33 — 3:1. Петунин — 6 (бол., Джонсон, Пресс), 34:31 — 4:1. Акользин — 10, 36:23 — 5:1Вратари: Набоков — Колосов (Вельмакин, 36:23, 58:29 — 58:49)Штраф: 10 — 12Броски: 27 (15+11+1) — 35 (13+11+11)

    «Металлург» лидирует в Восточной конференции КХЛ. «Динамо» после 24 игр идет шестым на «Западе».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» снова не пропустит в матче с «Ньюкаслом»?
  • «Ньюкасл» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • Смогут ли «Боруссия» и «Бавария» выявить сильнейшего?
  • «Боруссия» Д — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 4.40
    •
  • Рублев шокирует Джоковича?
  • Джокович — Рублев. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.42
  • Экспресс дня 4 ноября
  • Сегодня в 18:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  4.40
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Джокович — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Соболенко — Свентек
  • Теннис
  • Завтра в 02:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Балтика — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Аталанта — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие