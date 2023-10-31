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    «Металлург» одержал волевую победу над «Барысом»

    «Металлург» — «Барыс»: счет матча 3:2, обзор голов

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    «Металлург» на своей площадке обыграл «Барыс» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Илья Набоков — голкипер «Металлурга»
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    Илья Набоков — голкипер «Металлурга»

    В составе магнитогорской команды голы записали на свой счет Макар Хабаров, Егор Коробкин и Алексей Маклюков.

    У «Барыса» шайбы забросили Аркадий Шестаков в большинстве и Кирилл Савицкий.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Металлург» — «Барыс» 3:2 (0:1, 1:0, 2:1).
    Голы: Шестаков — 3 (бол. Бекетаев, Савицкий), 11:27 — 0:1. Хабаров — 2 (Гребенкин), 25:06 — 1:1. Коробкин — 5 (Хабаров), 43:29 — 2:1. Маклюков — 1 (Джонсон, Коробкин), 54:07 — 3:1. Савицкий — 4 (Муратов, Бекетаев), 58:09 — 3:2Вратари: Набоков — ПаскуалеБроски: 32 (4+15+13) — 24 (10+4+10)Штраф: 6 — 4

    После этого матча «Металлург» занимает 2-е место в таблице Востока с 34 очками в активе. «Барыс» — на 11-й позиции (21 балл).

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