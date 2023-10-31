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    Мартемьянов: Сказалась игровая дисциплина

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Амур
    Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвел итог матча против «Салавата Юлаева» (1:4).

    Андрей Мартемьянов
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    Андрей Мартемьянов

    «Ожидали, что "Салават Юлаев" начнёт очень активно, так оно и случилось. Они владели инициативой, минут десять прилично поджимали. Мы неплохо оборонялись, наш вратарь хорошо играл. Постепенно игра выровнялась, но нелепый второй гол, конечно, подломил команду. Плюс, сказалась игровая дисциплина. Я имею в виду удаления — это никуда не годится, с такими вещами очень сложно на что-то рассчитывать. И втроём играли, и вчетвером. Будем с этим делом разбираться.

    Соперник очень мощно выглядел, нам маленько было тяжеловато, потому что одни и те же играют и в большинстве, и в меньшинстве. Парни немножко подсели. В конце решили прибавить, пойти в прессинг. Моменты были, но уже не хватало концентрации.

    Как я отреагирую на вторую шайбу? Да никак не буду! Забор поправьте, тогда таких голов не будет больше. Шайба в стык попала, отскок получился совсем непонятным», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

    После этой игры «Салават» расположился на 5-й позиции в таблице Восточной конференции. У «Амура» 24 очка в 24 матчах и 10-я строчка.

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