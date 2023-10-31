Мартемьянов: Сказалась игровая дисциплина

Главный тренерподвел итог матча против(1:4).

«Ожидали, что "Салават Юлаев" начнёт очень активно, так оно и случилось. Они владели инициативой, минут десять прилично поджимали. Мы неплохо оборонялись, наш вратарь хорошо играл. Постепенно игра выровнялась, но нелепый второй гол, конечно, подломил команду. Плюс, сказалась игровая дисциплина. Я имею в виду удаления — это никуда не годится, с такими вещами очень сложно на что-то рассчитывать. И втроём играли, и вчетвером. Будем с этим делом разбираться.

Соперник очень мощно выглядел, нам маленько было тяжеловато, потому что одни и те же играют и в большинстве, и в меньшинстве. Парни немножко подсели. В конце решили прибавить, пойти в прессинг. Моменты были, но уже не хватало концентрации.

Как я отреагирую на вторую шайбу? Да никак не буду! Забор поправьте, тогда таких голов не будет больше. Шайба в стык попала, отскок получился совсем непонятным», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

После этой игры «Салават» расположился на 5-й позиции в таблице Восточной конференции. У «Амура» 24 очка в 24 матчах и 10-я строчка.