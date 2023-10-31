Мамбеталиев: Нужно забивать свои моменты. Не забили, тут же пропустили

Исполняющий обязанности главного тренераподвел итог матча против(2:3).

«Игра была хорошая. Забили первыми. Второй период неважно начали. Две ошибки — два гола. Нужно забивать свои моменты. Не забили, тут же пропустили. Третий гол — вроде все перекрыли, но нападающий соперника хорошо переправил шайбу. Забили второй гол, оживились, поменяли вратаря, но не смогли забить третий. Во втором периоде ребята немного зажались, но потом взбодрили друг друга на лавке и начали более-менее играть в наш хоккей, который от них просим», — приводит слова Мамбеталиева пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Металлург» занимает 2-е место в таблице Востока с 34 очками в активе. «Барыс» — на 11-й позиции (21 балл).