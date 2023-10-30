«Лада» — «Адмирал»: счет матча 3:1, обзор голов

Нападающий «Лады» Скотт Космачук Фото: globallookpress.com
«Адмирал» открыл счет в матче на 11-й минуте. Отличился Антон Берлев, ассистировал ему Александр Горшков.
«Лада» смогла сравнять счет в начале второго периода. Заброшенной шайбой отметился Сергей Шумаков.
На 45-й минуте канадский легионер Скотт Космачук вывел хозяев вперед. Голевой пас отдал Владислав Семин.
А на исходе встречи в пустые ворота шайбу забросил Дмитрий Кугрышев.
В следующем туре «Лада» сыграет на своем льду с «Северсталью». «Адмирал» отправится в гости в Челябинск к «Трактору».