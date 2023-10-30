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    «Лада» победила «Адмирал» и сохранила лидерство на «Востоке»

    «Лада» — «Адмирал»: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Адмирал
    Завершился матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ладой» и «Адмиралом». Со счетом 3:1 победу одержали хоккеисты из Тольятти.

    Нападающий «Лады» Скотт Космачук
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    Нападающий «Лады» Скотт Космачук

    «Адмирал» открыл счет в матче на 11-й минуте. Отличился Антон Берлев, ассистировал ему Александр Горшков.

    «Лада» смогла сравнять счет в начале второго периода. Заброшенной шайбой отметился Сергей Шумаков.

    На 45-й минуте канадский легионер Скотт Космачук вывел хозяев вперед. Голевой пас отдал Владислав Семин.

    А на исходе встречи в пустые ворота шайбу забросил Дмитрий Кугрышев.

    В следующем туре «Лада» сыграет на своем льду с «Северсталью». «Адмирал» отправится в гости в Челябинск к «Трактору».

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