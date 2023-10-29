Игнатьев: Тяжело побеждать с таким количеством удалений

Наставникпрокомментировал поражение от(2:5).

«Мы знали, что игра начнется на таких высоких скоростях, знали, что Челябинск играет именно так, но почему-то оказались к этому не готовы. В первом периоде мы опаздывали абсолютно везде, проигрывали все стыки, борьбу, все шайбы. Счет был на табло — 0:3. Во втором периоде "Трактор" сбавил в этих скоростях, а мы чуть добавили. Это немного подравняло ситуацию — мы начали играть в хоккей и смогли какие-то моменты создать, гол забили. Третий период складывался неплохо до четвертого гола. После него игра в принципе была закончена. Снова отмечу огромное количество удалений. Ничем не обоснованных. Тяжело побеждать с таким количеством удалений.

Сказал, что прошло две минуты, а мы поставили себя в комфортную ситуацию. 0:2 для нас это нормально. Мы начинаем с 0:2 уже 14-ю игру. Но 0:3 уже был перебор. Это для нас не очень комфортно. Такие высоты мы еще не брали», — приводит слова Игнатьева пресс-служба «Трактора».

«Трактор» добился третьей победы кряду в КХЛ и с 28 очками поднялся на 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь» (19) идет на 10-й строчке.