Рябыкин о поражении «Витязя»: Не должны мы проигрывать такие матчи сами себе

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(2:4).

Напомним, что подмосковная команда вела со счетом 2:0, но упустила преимущество.

«Не должны мы проигрывать такие матчи сами себе. В Хабаровске мы заслуживали взять очки. Первый период хорошо провели, а во втором очень много играли в своей зоне из-за наложения соперником смен (и игры на дальней лавке от ворот).

В третьем периоде нашли в себе силы сыграть значительно лучше, создавали моменты, но не забили», — цитирует Рябыкина пресс-служба «Витязя».

После поражения от «Амура» «Витязь» занимает последнее 11-е место в таблице Запада с 16-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Рябыкина сыграют с «Сибирью» 30-го октября.