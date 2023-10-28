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    Рябыкин о поражении «Витязя»: Не должны мы проигрывать такие матчи сами себе

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Амур
    Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:4).

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    Напомним, что подмосковная команда вела со счетом 2:0, но упустила преимущество.

    «Не должны мы проигрывать такие матчи сами себе. В Хабаровске мы заслуживали взять очки. Первый период хорошо провели, а во втором очень много играли в своей зоне из-за наложения соперником смен (и игры на дальней лавке от ворот).

    В третьем периоде нашли в себе силы сыграть значительно лучше, создавали моменты, но не забили», — цитирует Рябыкина пресс-служба «Витязя».

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    • После поражения от «Амура» «Витязь» занимает последнее 11-е место в таблице Запада с 16-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Рябыкина сыграют с «Сибирью» 30-го октября.

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