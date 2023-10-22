Никитин: Одного гола недостаточно. Есть, над чем работать

Главный тренерпрокомментировал итог поединка против(1:2).

«С победой "Витязь". Второй период не по игре сыграли, "Витязь" нас за это наказал. Плюс — ненужные удаления много сил забрали. Одного гола недостаточно. Есть, над чем работать.

Сложный выезд? Он у всех сложный, количество игр у всех одинаковое. Я не вижу в этом проблему, нужно проходить через это и становиться сильнее.

Изменился ли 'Витязь' с весны? Мне сложно судить, новый тренерский штаб у этой команды. Мы обращаем внимание на свою игру», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Витязь» занимает последнее 11-е место на Западе (14 очков). «Локомотив» — на 2-й позиции (29 баллов).