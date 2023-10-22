Билялетдинов о победе «Ак Барса»: Подготовились к матчу, сыграли по заданию и добились результата

Главный тренерпрокомментировал крупную победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(4:1).

«Мне кажется, игра получилась очень хорошей. Думаю, все получили удовольствие, потому что обе команды показывали хороший уровень, играли все с большим желанием, играли правильно и интересно.

Я очень доволен ребятами, потому что они хорошо подготовились к матчу, сыграли по заданию и добились результата.

Тимур Билялов давно не играл, но сразу вышел в старте на игру против ЦСКА? Я думаю, он хорошо показал себя сегодня. Иногда даже неплохо, когда сразу в такую "мясорубку" бросают.

Человек, особенно спортсмен, всегда мобилизуется. Он уже был готов играть, мы разговаривали об этом. Считаю, он проявил себя с лучшей стороны», — цитирует Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».

После победы над ЦСКА казанская команда занимает 2-е место на Востоке с 30-ю очками в активе. В следующем матче «Ак Барс» сыграет с «Авангардом» 24-го октября.