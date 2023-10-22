ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ислам Махачев и Александр ВолкановскиЯркий нокаут Махачева в реванше с Волкановски, прагматичная победа Чимаева. Обзор карда UFC 294
  • 21:04
    • «Ростов» разгромил «Ахмат»
  • 21:03
    • Леау выйдет в стартовом составе «Милана» на матч с «Ювентусом»
  • 20:54
    • «Аталанта» всухую обыграла «Дженоа» в матче Серии А
  • 19:59
    • Дубль Головина обеспечил «Монако» победу в матче с «Метцем»
  • 19:31
    • «Ак Барс» уверенно обыграл ЦСКА
    Все новости спорта

    Билялетдинов о победе «Ак Барса»: Подготовились к матчу, сыграли по заданию и добились результата

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс ЦСКА
    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал крупную победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:1).

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Мне кажется, игра получилась очень хорошей. Думаю, все получили удовольствие, потому что обе команды показывали хороший уровень, играли все с большим желанием, играли правильно и интересно.

    Я очень доволен ребятами, потому что они хорошо подготовились к матчу, сыграли по заданию и добились результата.

    Тимур Билялов давно не играл, но сразу вышел в старте на игру против ЦСКА? Я думаю, он хорошо показал себя сегодня. Иногда даже неплохо, когда сразу в такую "мясорубку" бросают.

    Человек, особенно спортсмен, всегда мобилизуется. Он уже был готов играть, мы разговаривали об этом. Считаю, он проявил себя с лучшей стороны», — цитирует Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».

  • Очередное подписание СКА, неудачный дебют Рябыкина, победные серии «Спартака» и «Салавата Юлаева»
  • КХЛ 2023/24: обзор шестой игровой недели
  • 16/10/2023

    • После победы над ЦСКА казанская команда занимает 2-е место на Востоке с 30-ю очками в активе. В следующем матче «Ак Барс» сыграет с «Авангардом» 24-го октября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Барселона» переиграть «Атлетик»?
  • «Барселона» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Выявят ли «Милан» и «Ювентус» победителя?
  • «Милан» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • «Локомотив» прервет серию поражений в тяжелейшем матче против СКА
  • «Локомотив» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 23 октября
  • Завтра в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Милан — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Фиорентина — Эмполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Вольф — Легечка
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 16:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Валенсия — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие