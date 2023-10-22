«Ак Барс» — ЦСКА: счет матча 4:1, обзор голов

Казанскийпобедил на своем льду московскийсо счетом 4:1 и сократил отставание на «Востоке» от лидера магнитогорского «Металлурга» до двух очков.

Уже на четвертой минуте Дмитрий Яшкин с передачи Вадима Шипачева вывел хозяев вперед.

ЦСКА сравнял счет в конце первого периода. Отличился Михаил Григоренко, ему ассистировал Никита Нестеров.

В середине второго периода Александр Радулов вывел «Ак Барс» вперед, использовав большинство. Передачи ему отдали Вячеслав Войнов и Вадим Шипачев.

Третью шайбу в матче установил Кирилл Семенов на 46-й минуте. Ему ассистировал Войнов и Семен Терехов.

А незадолго до финального свистка Артем Галимов установил окончательный счет.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Ак Барс» — ЦСКА 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) Голы: Яшкин — 1 (Шипачев), 3:45 — 1:0, Григоренко — 1 (Нестеров), 19:46 — 1:1, Радулов -1 (бол., Войнов, Шипачев), 32:34 — 2:1, Семенов — 1 (Войнов, Терехов), 45:49 — 3:1, Галимов — 59:46 — 4:1Вратари: Билялов — ФедотовБроски: 18 (6+5+7) — 29 (16+10+3)Штраф: 12 — 14

После этой победы у «Ак Барса» стало 30 очков и вторая позиция на «Востоке». ЦСКА остался на пятом месте на «Западе» с 23 баллами.