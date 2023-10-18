«Сочи» — «Спартак»: счет матча 1:3, обзор голов

Московскийбыл сильнеесо счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

На четвертой минуте счет открыл форвард хозяев Артур Тянулин.

Спустя 8 минут «Спартак» сравнял счет, использовав большинство. Шайба на счету Михала Чайковски.

В середине второго периода «красно-белые» вышли вперед. В меньшинстве отличился Герман Рубцов.

Точку в матче поставил опытный Андрей Локтионов, отправивший шайбу в пустые ворота на исходе матча.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сочи» (Сочи) — «Спартак» (Москва) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) Голы: Тянулин — 1 (Гараев), 3:56 — 1:0. Чайковски — 1 (бол., Голдобин, Локтионов), 11:35 — 1:1. Рубцов — 1 (мен., Чайковски), 30:46 — 1:2. Локтионов — 1 (п.в., Ручкин), 59:32 — 1:3Вратари: Бердин (58:41 — 59:32) — КареевБроски: 26 (8+7+11) — 34 (8+12+14)Штраф: 14 — 6

«Спартак» после этой победы стал лидером «Запада» с 30 очками. «Сочи» идет на пятой строчке, у него на 7 очков меньше.