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    «Спартак» на выезде одолел «Сочи»

    «Сочи» — «Спартак»: счет матча 1:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Сочи
    Московский «Спартак» был сильнее «Сочи» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Автор третьей шайбы Андрей Локтионов
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    Автор третьей шайбы Андрей Локтионов

    На четвертой минуте счет открыл форвард хозяев Артур Тянулин.

    Спустя 8 минут «Спартак» сравнял счет, использовав большинство. Шайба на счету Михала Чайковски.

    В середине второго периода «красно-белые» вышли вперед. В меньшинстве отличился Герман Рубцов.

    Точку в матче поставил опытный Андрей Локтионов, отправивший шайбу в пустые ворота на исходе матча.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Спартак» (Москва) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Тянулин — 1 (Гараев), 3:56 — 1:0. Чайковски — 1 (бол., Голдобин, Локтионов), 11:35 — 1:1. Рубцов — 1 (мен., Чайковски), 30:46 — 1:2. Локтионов — 1 (п.в., Ручкин), 59:32 — 1:3Вратари: Бердин (58:41 — 59:32) — КареевБроски: 26 (8+7+11) — 34 (8+12+14)Штраф: 14 — 6

    «Спартак» после этой победы стал лидером «Запада» с 30 очками. «Сочи» идет на пятой строчке, у него на 7 очков меньше.

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