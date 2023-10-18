НХЛ. Дебютная шайба Замулы и три очка Капризова

«Монреаль» — «Миннесота» 2:5

В составе «Уайлд» голом и двумя передачами отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Дублем отметился Джоэль Эрикссон.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Миннесота» — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1) Голы: Духайм — 2 (мен., Миддлтон), 9:20 — 0:1. Девар — 1 (мен.), 9:45 — 0:2. Эрикссон Эк — 2 (бол., Зуккарелло, Капризов), 22:17 — 0:3. Пирсон — 2, 29:47 — 1:3. Капризов — 1 (бол., Зуккарелло, Эддисон), 37:22 — 1:4. Эрикссон Эк — 3 (бол., Капризов, Зуккарелло), 45:20 — 1:5. Ньюхук — 3 (Савар, Кофилд), 57:35 — 2:5Вратари: Монтембо (58:16) — ФлериШтраф: 40-44Броски: 29 (6+9+14) — 35 (11+15+9)

Следующий матч «Миннесота» проведет 20 октября против «Лос-Анджелеса». «Монреаль» 22 октября сыграет с «Вашингтоном».

«Монреаль» — «Миннесота» 2:5

«Баффало» — «Тампа-Бэй» 3:2 ОТ

Победную шайбу в дополнительное время забросил Дилан Козенс. Российские игроки «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачев в этой игре очков не набрали.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Тампа-Бэй» — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) Голы: Гиргенсонс — 1 (Джост, Самуэльссон), 8:57 — 1:0. Скиннер — 1 (Пауэр, Так), 15:28 — 2:0. Хагель — 3 (Чирелли, Жанно), 37:58 — 2:1. Хагель — 4 (Пойнт), 59:53 — 2:2. Козенс — 1 (Гринуэй, Далин), 61:46 — 3:2Вратари: Леви — Йоханссон (58:09 — 59:05, 59:14 — 59:53)Штраф: 13-11Броски: 31 (11+9+9+2) — 23 (7+6+10+0)

Следующий матч «Баффало» проведет с «Калгари», «Тампа» сыграет с «Ванкувером».

«Баффало» — «Тампа-Бэй» 3:2 ОТ

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Аризона» 1:0

Единственную шайбу в составе «островитян» забросил Мэтью Барзал. Российский вратарь «Нью-Йорка» Илья Сорокин сделал 14 сэйвов, оформив шатаут. Он получил статус первой звезды матча.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Аризона» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Гол: Барзал — 1 (бол., Добсон, Палмиери), 23:47 — 1:0Вратари: Сорокин — Веймелка (58:02)Штраф: 8-8Броски: 34 (11+15+8) — 14 (3+3+8)

Следующий матч «Айлендерс» проведут с «Нью-Джерси», «Аризона» сыграет в гостях с «Сент-Луисом».

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Аризона» 1:0

«Виннипег» — «Лос-Анджелес» 1:5

В единственном голе «Джетс» поучаствовал российский нападающий Владислав Наместников, отметившись голевой передачей, а защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков очков не набрал.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Лос-Анджелес» — 1:5 (0:0, 0:2, 1:3) Голы: Дюбуа — 1 (Копитар, Фиала), 31:01 — 0:1. Мур — 2 (Дано, Калиев), 36:19 — 0:2. Калиев — 1 (Мур, Дано), 42:51 — 0:3. Мур — 3 (Андерсон), 54:31 — 0:4. Дано — 1 (бол.), 56:32 — 0:5. Шайфли — 3 (Демело, Наместников), 58:44 — 1:5Вратари: Хеллибак — ТэлботШтраф: 29-17Броски: 27 (14+4+9) — 29 (9+12+8)

Следующий матч «Джетс» проведут с «Вегасом», а «Кингз» сыграют в гостях с «Миннесотой».

«Виннипег» — «Лос-Анджелес» 1:5

«Нэшвилл» — «Эдмонтон» 1:6

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль оформил дубль и сделал две голевые передачи, Коннор Макдэвид занес в свой актив два балла (гол+пас).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Эдмонтон» — 1:6 (0:4, 1:2, 0:0) Вратари: Ланкинен (Сарос, 40:00, 49:15 — 50:23) — КэмпбеллШтраф: 11-11Броски: 43 (15+18+10) — 30 (11+14+5)

Следующий матч «Эдмонтон» проведет с «Филадельфией», «Нэшвилл» сыграет в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Нэшвилл» — «Эдмонтон» 1:6

«Сиэтл» — «Колорадо» 1:4

В составе гостей голом отметился российский нападающий Валерий Ничушкин, который поразил пустые ворота соперника в концовке. Вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев совершил 37 сэйвов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Колорадо» — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2) Голы: Ямамото — 1 (Данн), 15:09 — 1:0. Лехконен — 1, 23:50 — 1:1. О`Коннор — 1 (мен., Макар, Тэйвз), 31:50 — 1:2. Рантанен — 3 (Жирар, Кольяно), 53:45 — 1:3. Ничушкин — 1 (мен., п.в.), 56:46 — 1:4Вратари: Грубауэр (56:25 — 56:46) — ГеоргиевШтраф: 11-15Броски: 38 (16+14+8) — 28 (9+5+14)

В следующем матче «Эвеланш» сыграют с «Чикаго», а «Кракен» — с «Каролиной». Обе встречи пройдут 20 октября.

«Сиэтл» — «Колорадо» 1:4

«Филадельфия» — «Ванкувер» 2:0

Российский защитник «Филадельфии» Егор Замула забросил свою дебютную шайбу в НХЛ, открыв счет на 23-й минуте матча.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Ванкувер» — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) Голы: Замула — 1 (Конекны, Лотон), 1:45 — 1:0. Кутюрье — 1 (буллит), 17:23 — 2:0Вратари: Харт — Демко (57:14 — 57:42, 58:21)Штраф: 20-22Броски: 42 (10+22+10) — 25 (11+3+11)

Следующий матч «Филадельфия» проведет 20 октября против «Эдмонтона». «Ванкувер» в этот же день сыграет с «Тампой».

«Филадельфия» — «Ванкувер» 2:0

«Вегас» — «Даллас» 3:2 ОТ

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Даллас» — 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Смит — 1 (Сегин, Харли), 25:52 — 0:1. Корчак — 1 (Хауден, Карлссон), 33:03 — 1:1. Павелски — 1 (Хинтц), 42:50 — 1:2. Карлссон — 1 (Корчак, Стоун), 57:01 — 2:2Победный буллит: МаршессоВратари: Хилл — ЭттингерШтраф: 14-18Броски: 34 (6+12+12+4) — 26 (9+9+7+1)

«Вегас» — «Даллас» 3:2 ОТ

«Сан-Хосе» — «Каролина» 3:6

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Каролина» — 3:6 (1:1, 2:1, 0:4) Голы: Зеттерлунд — 1 (Гертл), 3:14 — 1:0. Джарвис — 1 (бол., Бантинг, Терявяйнен), 4:06 — 1:1. Слэвин — 2 (мен.), 28:54 — 1:2. Задина — 2 (бол., Зеттерлунд), 29:11 — 2:2. Эклунд — 1 (бол., Тран, Гертл), 36:06 — 3:2. Ноесен — 1 (бол., Котканиеми, Шей), 49:07 — 3:3. Джарвис — 2 (бол., п.в., Нечас, Бернс), 51:51 — 3:4. Нечас — 2 (Бантинг, Шей), 54:53 — 3:5. Пеши — 1 (Котканиеми, Ноесен), 55:07 — 3:6Вратари: Блэквуд — Андерсен (Раанта, 5:27, 50:57 — 51:51)Штраф: 14-22Броски: 16 (5+6+5) — 42 (18+12+12)