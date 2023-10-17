Разин о победе «Металлурга»: Очень приятно выигрывать в Екатеринбурге

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(4:0).

«Сегодня ребята молодцы, других слов нет. Мне очень приятно выигрывать в Екатеринбурге, очень приятно (побеждать) с таким хорошим счётом. Я считаю, что победа уверенная. Были моменты, когда "Автомобилист" мог забить, но из этого и состоит хоккей. Проявили характер, мужество — такие слова подходят — поэтому заслуженно победили.

Отказ от ротации состава? Просто сейчас наступил момент, когда пошли травмы. Ротацию некем производить — есть ребята, но не такой длинный вагончик запасных. Ничего не меняется. У нас четвёртая игра на выезде, хочется всегда вливать свежую кровь, тем более с такими переездами.

Отработка игры на точке? Не думаю, что у нас тут подготовка чем-то отличается от других клубов. Просто Юрий Викторович (Трубачев) подсказывает какие-то моменты, а ребята каждый день отрабатывают. Никаких секретов.

"Металлург" стал первой гостевой командой в сезоне, победившей в Екатеринбурге? Всё классно, всё супер. Рад ли одержать 200-ю победу в КХЛ в Екатеринбурге? Опа. Да, можно сказать, счастлив (смеется)», — приводит слова Разина Чемпионат.

После победы над «Автомобилистом» «Металлург» занимает 1-е место в таблице Востока с 31-м баллом в активе. В следующем матче подопечные Разина сыграют с «Трактором» 19-го октября.