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    Мартемьянов о победе «Амура»: Поймали «Трактор» на контратаках, забили голы — хорошая игра

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Трактор
    Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:2).

    Андрей Мартемьянов
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    Андрей Мартемьянов

    «Очень упорный матч. Предполагали, что соперник большей частью будет играть в атаке. Мы самоотверженно оборонялись, я благодарен нашему вратарю. Всё-таки человек из ВХЛ, но играет уверенно. Поймали "Трактор" на контратаках, забили голы. Игра была хороша.

    В первые 20 минут у "Амура" было 20 блокированных бросков? Этого требует современный хоккей. Парни вышли заряженными, молодцы. В этом компоненте я очень доволен.

    Победы даются тяжело, лига подравнялась. Любой может обыграть любого. Это важный элемент современного хоккея — ловить шайбу на себя. Игры идут через день. Важно, чтобы вратари были в тонусе и не сильно уставали. Это придаёт команде положительный импульс.

    Когда вернутся в строй Бродхёрст, Дрозг и Хохряков? Дрозг пока остался на реабилитации, работает по самостоятельной программе. Бродхёрст приезжает в расположение команды 1 ноября. У него тоже реабилитация.

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    • Парни восстанавливаются, недели через две будут в строю. Дрозг — пораньше. Приедем из поездки и будем рассматривать», — цитирует Мартемьянова сайт «Трактора».

    После победы над «Трактором» «Амур» занимает 8-е место в таблице Востока с 19-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Мартемьянова сыграют 19-го октября с «Автомобилистом».

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