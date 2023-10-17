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    «Амур» на выезде победил «Трактор»

    «Трактор» — «Амур»: счет матча 2:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Трактор
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» на выезде обыграл «Трактор» со счетом 3:2.

    «Амур»
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    «Амур»

    На голы Александра Хохлачева, Сергея Колесникова и Анатолия Никонцева хозяева ответили точными бросками Виктора Антипина и Виталия Кравцова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
    Голы: Антипин — 3 (Ткачев, Тертышный), 6:22 — 1:0. Хохлачев — 4 (Ли), 10:47 — 1:1. Колесников — 1 (Никонцев), 32:48 — 1:2. Никонцев — 1 (Рылов, Слепец), 37:16 — 1:3. Кравцов — 4 (бол., Карпухин), 56:32 — 2:3Вратари: Фукале (57:50) — ЛозебниковШтраф: 2 — 6Броски: 23 (6+8+9) — 28 (11+13+4)

    «Амур» идет на восьмом месте в Восточной конференции КХЛ. «Трактор» занимает седьмую строчку.

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